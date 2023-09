Tributeshow mit Freddie-Mercury-Songs „One Vision of Queen“ in der Arena Trier

Mit seiner Show „One Vision of Queen“ trat Marc Martel in der Arena Trier auf. Der kanadische Künstler interpretierte gemeinsam mit seiner Band Songs des ehemaligen Queen-Sängers Freddie Mercury. Martel begeisterte die Fans in der Arena mit Titeln wie „Bicycle Race“, „You’re my Best Friend“ oder „Bohemian Rhapsody“. Seit über zehn Jahren reist der Kanadier mit seinen eigenen Queen-Shows um die Welt.