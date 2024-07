Fotos Verregnete „Braderie“ in Bitburg

Die „Braderie“ in Bitburg fand am Samstag statt. Es war geplant, dass die Geschäfte in der Trierer Straße öffnen und ihre Ware draußen präsentierten. In der Fußgängerzone war ein großer Flohmarkt mit Unterhaltungsprogramm vorgesehen. Doch es regnete ununterbrochen. Musiker spielten vor leeren Bänken, und die Flohmarktbetreiber hatten zum größten Teil mittags schon eingepackt. Wenige Tapfere verweilten. Lediglich am Stand der Lions Bitburg tauchte gelegentlich ein Besucher auf. Doch die meisten wollten sich in dem begehbaren Zelt nur unterstellen.