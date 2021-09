Der Direktkandidat der SPD ist Michael Maurer. Der 63-jährige Journalist und Beamte wohnt in Simmern. Maurer möchte in ländlichen Gebieten gleichwertige Lebensverhältnisse wie in urbanen Regionen schaffen: Digitalisierung, die Versorgung mit Wohnraum sowie eine umfassende Gesundheitsvorsorge und gute Pflege im Alter.