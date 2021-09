Der amtierende Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises 202 Bitburg tritt auch bei er Bundestagswahl 2021 wieder an: Patrick Schnieder ist der Direktkandidat der CDU und sitzt seit 2009 im Bundestag. Eines seiner wichtigsten Anliegen ist eine stabile medizinische Versorgung in der Eifel zu schaffen. Auch bei den Leerständen im ländlichen Raum müsse sich laut Schnieder etwas tun. Der 53-Jährige wohnt in Arzfeld.