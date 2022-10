Bungert Oktoberfest 2022-Wiesnplayboys und Isi Glück Mit den Wiesnplayboys und Isi Glück wartete am Freitagabend ein weiteres Highlight auf die Besucher. Die Oktoberfestshow der Vollblutmusiker zeigte alles, was man sich von einem gelungenen Oktoberfestabend wünscht. Vom Malle direkt in das Wittlicher Festzelt: Im zweiten Teil des Partyabends brachte Isi Glück mit ihren Hits echtes Mallorca-Feeling auf die Bühne und ins Zelt.