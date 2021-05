Neues Café in Pünderich Familienangelegenheit: Im Garten des Cafés an der Pont in Pünderich machten die mithelfenden Familienmitglieder - natürlich bei Kaffee und Kuchen - kurz Pause. Von rechts nach links: Dennis Kiesewetter, Doris Wölfle, Initiatorin Stefanie Schmitz, ihre Tochter Charlotte und Schwester Maria Kiesewetter, Michael Schmitz und Anne Schmitz.