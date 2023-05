Fotos Das Fest der Römischen Weinstraße

Das erste große Fest nach der Pandemie ist wieder da. Drei Tage lang hieß es in Schweich: Feiern bis zum Abwinken. Der Wettergott hatte Einsehen und hielt sich mit Regen zurück trotz anderslautender Prognosen. Zur Eröffnung am Freitagabend strahlte die Sonne, als wollte sie das Fest der Römischen Weinstraße persönlich begrüßen und auch der Samstag blieb regenfrei. Zwei Delegationen aus den Partnergemeinden Murialdo (Italien), Krokowa (Polen) waren angereist, sie warben an zwei Ständen mit landestypischen Produkten am Fest der Römischen Weinstraße. Am Samstagmittag wurden mit rund 120 Gästen die Partnerschaften in Longuich gefeiert.