Fotostrecke Das gab es beim Kreativ- und Handwerkermarkt am Kloster Springiersbach zu entdecken

Das gab es beim Kreativ- und Handwerkermarkt am Kloster Springiersbach zu entdecken Der Kreativ- und Handwerkermarkt am Kloster Springiersbach zog am Wochenende bei schönstem Spätsommerwetter, wie auch in den Vorjahren, erneut zahlreiche Besucher an. Am Fuße des 1102 gegründeten Klosters präsentierten unter dem Motto „Creativ um das Kloster Springiersbach“ rund 35 Aussteller eine reichhaltige Auswahl an selbstgefertigten, ausgefallenen und vor allem kreativen Erzeugnissen. Ob handgefertigte Keramiken oder aus alten Jeanshosen „upgecycelte“ Accessoires und Taschen, das abwechslungsreiche Angebot zeigte, wie bei kreativen Umgang mit den unterschiedlichsten Materialien die ausgefallensten Produkte entstehen können.