Das Leben in Listen: Sechs regionale Käsereien

3. Hofkäserei Bauer (Jünkerath)

Etwa 20 überwiegend rotbunte Kühe gibt es in der Hofkäserei Bauer in Jünkerath (Vulkaneifelkreis). Die Milch verarbeitet das Team der Hofkäserei Bauer komplett selber. Laut Felicitas Bauer von der Hofkäserei Bauer reift der Käse in seiner Naturrinde, die mitgegessen werden kann. Diese werde in Handarbeit regelmäßig gepflegt.

Joghurt, Quark, Frischkäse und Mozzarella gibt es im Pfandglas, das gespült und ohne Deckel am Verkaufswagen sowie bei den Wiederverkäufern zurückgegeben werden kann.

Die Hofkäserei bietet verschiedene Käse- und Milchprodukte an: vom klassischen Schnittkäse nach Gouda Art in Natur und mit verschiedenen Kräutern, über Käse nach Feta Art, Weichkäse, „Pfannenkäse“, Frischkäse, Quark oder Joghurt.