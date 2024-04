Das Melodica Akustik Festival kehrt zurück in den Frankenturm Tiefenentspannende Klang-Erfahrung in historischen Gemäuern

Unter dem Motto „Pay what you want“ ging das „Melodica Akustik Festival“ von Freitag bis Sonntag unter der Teamleitung der Kulturkarawane im Trier an den Start. Es ist mittlerweile bereits das neunte Mal, dass diverse Klangkünstler aus aller Welt sich in den altehrwürdigen historischen Mauern des Frankenturms einfinden, um Musikfans verschiedenster Geschmäcker mit ihrem einzigartigen Sound zu bezaubern. 90 Teilnehmer waren dieses Mal zugelassen und von jung bis alt war in den Zuschauerreihen sichtbar jede Generation präsent. Im Bild: Das Team hinter dem Festival, die Kulturkarawane Trier – Geschäftsführer Jochen Leuf präsentiert das Logo.