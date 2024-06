Ergebnisse der Vogel-Zählaktion des NABU Das sind die häufigsten Gartenvögel in Rheinland-Pfalz

Der Haussperling, auch Spatz genannt, ist einer der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Vögel auf der Welt. Es ist ein kleiner und ziemlich gedrungener Vogel, der etwa 16 cm lang ist. Haussperlinge wohnen vor allem in menschlichen Siedlungsgebiete. Obwohl er weit verbreitet ist, sind seine Bestände in einigen Regionen zurückgegangen. In Rheinland-Pfalz wurde der Haussperling von den Teilnehmern der Vogel-Zählaktion des NABU 11.672 Mal beobachtet und liegt somit auf Platz 1.