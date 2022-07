An diesem Freitagmittag sind Schülerinnen und Schüler, aber auch Erwachsene nach dem Aufruf von Fridays for Future Trier durch die Innenstadt gezogen und haben auch am Rathaus haltgemacht. Die etwa 200 Demonstrantinnen und Demonstranten fordern Klimagerechtigkeit. Die Bewegung kritisiert dabei unter anderem, dass Menschen, die am wenigsten für die Klimakrise verantwortlich sind, oft am meisten darunter leiden.