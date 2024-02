Fotostrecke Demonstration Gewalt gegen Frauen in Bitburg

Demonstration Gewalt gegen Frauen in Bitburg Unter dem Motto "Nein zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen" fand am Mittag des Valentinstages eine Demonstration am Spittel in Bitburg statt. Zu den rund 40 Teilnehmerinnen sprach die Gleichstellungsbeauftragte des Eifelkreises Christina Hartmer. FOTO: RUDOLF HÖSER