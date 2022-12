Das Türchen an Tag 3: Seit dem Ende des vergangenen Jahrtausends gehören sie zur Grundausstattung jeden Schlafzimmers. Zumindest wenn das Privatfernsehen der 1990er Jahre richtig lag, peppt diese Dauerrenner jede rostige Beziehung auf: Puschel-Handschellen. Egal ob „Wa(h)re Liebe“, „Liebe Sünde“ oder „Peep“, alle erotischen Fernseh-Ratgeber von Lilo Wanders über Amanda Lear bis hin zu Verona Feldbusch (heutige Pooth) sahen in puscheligen Handschellen die Geheimwaffe um Pepp in die bundesdeutschen Schlafzimmer zu bringen. Leider ist aus dieser Zeit keine Statistik zu finden, die sich mit den Verkaufszahlen befasst. Gefühlt wurde aber jeder zweite Junggesellenabschied, jede Brautparty und auch so mancher Runde Geburtstag zum Anlass genommen, diesen vermeintlichen Klassiker zu verschenken.​

Kurz dachte man Anfang des Jahrhunderts, dass die Zeit der Handschelle nun endgültig vorbei wäre und sie nur noch als Partygag unter Pubertierenden einen Markt hat. Falsch gedacht. 2012 trat ausgerechnet ein als Fanbuch zur Vampir-Saga „Twilight“ geschriebener Roman dazu auf, die Bestsellerlisten der Welt anzuführen und sorgte im gleichen Zug für die Renaicance der Handschelle: Fifty Shades of Grey der britischen Autorin E.L.James wurde von angelsächischen Literaturkritik zwar als „Mommy-Porn“ verunglimpft, also frei übersetzt als Hausfrauen-Porno, aber wer will angesichts von weltweit 100 Millionen verkauften Exemplaren der Trilogie daran zweifeln, dass James irgendeinen Nerv getroffen hat. ​

Aber zurück zum Adventskalender: Nett so etwas noch einmal in der Hand zu haben, aber waren Puschel-Handschellen schon immer so filigran und wackelig? Und stammt der plüschige schwarze Überzug gar wirklich noch aus den 1990ern? Vielleicht wurden nicht verarbeitete Restbestände eines anderen beliebten Accessoires aufgebraucht? Für Spätgeborene: es gab eine Zeit, in der puschelige Stulpen bei Techno-Paraden so manches Bein zierten. ​

Ich schätze übrigens, dass der eher instabile Charakter der Handschellen zum Konzept gehört. Stichwort: Symbolik. Ein Ruck und die Fesselung hätte ein unspektakuläres Ende gefunden. Mit dieser doch recht harmlos daherkommenden Haptik sinkt ja letztlich auch die Bedrohlichkeit dieses Sex-Spielzeugs und das passt dann ja wieder zu Fifty Shades of Grey. Mutti (oder auch Vati) will ja nur spielen und sich wohl eher weniger Hals über Kopf in die echte Sado-Maso-Szene stürzen.