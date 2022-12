Der erotische Adventskalender - Tag 9: Wofür ist das denn da?

Ein kleiner blauer Gummiball mit einer weißen Kunststoffspitze ist das Geschenk des Tages. Und? Sofort gewusst was das ist? Die Farbe erinnert etwas an ein medizinisches Produkt: Krankenhauskittel haben diese Farbe und auch manch Sanitätshaus schmückt sich mit ihr. Richtig, stimulieren oder aufheizen soll dieses kleine Zubehör nicht, dabei ist es so überraschend praktisch und wichtig: es ist eine Analdusche.

Die gibt es in zwei gängigen Versionen: einmal als Aufschraubaufsatz für die Dusche und eben als handliches quasi überall einsetzbares Gummibällchen. Wasser aufziehen ... ich denke die Funktionsweise erklärt sich von selber. Was für eine Designhöhepunkt – die perfekte Umsetzung von Form folgt Funktion.

Ich bin nicht überrascht, dass sich dieser Reinigungsball in dem Kalender befindet. Galt Analverkehr in der heterosexuellen Gesellschaft noch in den 1980ern als letztes Tabu, über das wirklich nie gesprochen wurde, entdeckte die sexuelle Befreiung der 1990er Jahre das Thema für sich. So richtig kam niemand mehr dran vorbei. In der Serie Sex and the City wurde drüber gesprochen, Zeitschriften und Magazine gaben Ratschläge und ganz plötzlich hatte der Analverkehr zwischen Mann und Frau die dunkle Gegenwelt der Pornografie verlassen und siehe da: der Duschball zog in die bundesdeutschen Badezimmer ein.

Nicht in jedes, auch nicht in jedes zweite, aber in so mancher Allibert hatte dann doch plötzlich so ein kleiner Ball drin. Stop. Hört auf zu lachen ihr jungen Leute: Allibert ist nichts obzönes. Ältere Menschen nennen noch heute ihre Spiegelschränke so. Gleiches Ding wie Tempo und Taschentücher.