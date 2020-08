Am Freitagabend wurden in einer Feierstunde in der Kreissparkasse Bitburg-Prüm die Preisträger des regionalen Deutschen Bürgerpreises 2019 im Eifelkreis Bitburg-Prüm verliehen. Geehrte wurden engagierte Menschen aus der Eifel, die in ihren Heimatgemeinden als die "guten Seelen" bekannt sind.