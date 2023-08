Musik und Wein im Mittelpunkt. Bei der 30. Auflage der Ayler Wein- und Dorfkirmes konnte Ortsbürgermeister Siegfried Büdinger am Wochenende wieder das ganze Dorf und viele Gäste von nah und fern zu Konzerten, Musik und Tanz, Frühschoppen und Kirmes-Mittagstisch begrüßen. Am Montag ab 15 Uhr wird auf dem Dorfplatz bis in den Abend weitergefeiert. (Foto: Dirk Tenbrock)