Ein Geheimtipp im Industriegebiet? Seit 13 Jahren steht Gabi Spang Tag für Tag „mit Leib und Seele“ in ihrem Imbiss in Wengerohr an der Fritteuse. Für ihre Kunden hat sie nicht nur „selbstgemachte Saucen“ , sondern stets auch „ein offenes Ohr“. Ihr Imbiss ist nominiert für die Teilnahme am Wettbewerb „Die beste Pommes“. Unsere Zeitung sucht das beliebteste Imbisslokal in Bernkastel-Wittlich. Taggt eure Fotos von Currywurst, Döner und anderen Imbissleckereien auf Instagram, Twitter, Facebook und Co. mit #bestepommestv