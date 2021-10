Metz: Die Stadt ist mit ihren 116.000 Einwohnern etwa so groß wie Trier und Hauptstadt des Departements Moselle, das seit 2016 zur Region Grand Est gehört. Sie liegt 80 Kilometer von Trier entfernt an der Mündung der Seille in die Mosel. Seit dem Ausbau der Mosel ist der Fluss mit Schiffen bis zu 1500 Tonnen bis Metz befahrbar. Die größte Sehenswürdigkeit der Altstadt ist die Kathedrale, die zwischen 1220 und 1522 erbaut wurde und eines der größten gotischen Gebäude überhaupt ist. Unter den Museen sticht das Centre-Pompidou hervor, das sich moderner Kunst widmet.