Die Wittlicher Säubrennerkirmes am Sonntag Die Kirmes in Wittlich wurde am Sonntag weitergefeiert. Die 50-jährigen bekamen einen Hollywood-Empfang, die Möhrbrennerkirmes hatte Premiere und viele hielten vor den Kerzen und Blumen am Tatort des erstochenen Mannes vom Freitagabend Inne.