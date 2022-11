An der Übung in Spangdahlem nehmen auch Lockheed Martin F-22 Raptor teil, die derzeit in Lask in Polen stationiert sind. Der Luftüberlegenheitsjäger der fünften Generation hat Tarnkappeneigenschaften. Von dem als besten Jäger der Welt, aber auch als wohl teuersten Kampfjet geltenden Raptor hat die US-Luftwaffe noch rund 180 im Einsatz. Einige davon sollen allerdings bald ausgemustert werden.