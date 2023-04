Fotostrecke Diese Flugzeuge kommen bei der Übung Air Defender zum Einsatz

23 Partner-Nationen kommen mit ihren Militärmaschinen in die Bundesrepublik - darunter auch US-Kampfjets vom Typ F-35, die bereits zeitweise in Spangdahlem stationiert waren und in den kommenden Jahren auch bei der Bundesluftwaffe auf dem Fliegerhorst Büchel die Tornados als Trägerflugzeuge für die so genannte nukleare Teilhabe ablösen sollen. Das Bild zeigt eine F-35 über der Eifel bei Spangdahlem.