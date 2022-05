Kirmes in Osburg Die Dorfgemeinschaft stärken, alte Freunde treffen und gemeinsam feiern, das ist das Motto der traditionellen Osburger Kirmes, bei der jeweils hunderte Besucher an drei Tagen Hardrock, Partymusik und Kölsche Lieder hören konnten. Nach zwei Jahren Corona-Pause sind die veranstaltenden Vereine froh, dass endlich wieder dieses für das Dorf so wichtige Event stattfinden konnte. (TV-Fotos: Dirk Tenbrock)