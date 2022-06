Echternacher Springprozession 2022 Zur traditionellen Echternacher Springprozession kamen am Pfingstdienstag tausende Pilger und Zuschauer aus dem In- und Ausland. Das Besondere an der Prozession ist, dass sie erlaubt, den ganzen Körper in das Gebet mit einzubeziehen: das Springen, begleitet von einer unaufhörlich wiederholten Polkamelodie, ist einmaliger Ausdruck der christlichen Freude. Die Echternacher Springprozession wurde 2010 in die Unesco-Liste der immateriellen Kulturgüter der Menschheit aufgenommen.