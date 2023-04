Das Leben in Listen Nostalgie zum Anschauen: Sieben ehemalige Kinos in der Region

2. Kintim in Wittlich „Zeiten ändern Dich“ und der neue „Sherlock Holmes“ – mit diesen beiden Filmen verabschiedete sich das Wittlicher Kino „Kintim“ am 10. Februar 2010. Das Kinogebäude aus den 1950erJahren war so renovierungsbedürftig, dass die Kosten für den Betreiber nicht zu stemmen waren. Das Dach, die Einrichtung und die Heizung hätten erneuert werden müssen. Deshalb ließ er fast auf den Tag genau nach zehn Jahren seinen Pachtvertrag auslaufen. Ein Nachfolger wurde nicht gefunden. Im Anschluss mussten die Wittlicher über zehn Jahre auf ein neues Kino in der Säubrenner-Stadt warten. Im Juli 2020 eröffnete der neue Wittlicher Kinopalast am Eventum. (acn)