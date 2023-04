Das Leben in Listen Nostalgie zum Anschauen: Sieben ehemalige Kinos in der Region

Atrium in Trier

Das Atrium in Trier hat im Jahr 2000 dicht gemacht. Als letzter Film lief in dem Kino an der Maximinstraße, das immerhin 500 Besucher fasste, die Rocky Horror Picuture Show. Eröffnet hatte das Atrium im Jahr 1953. Der TV berichtete 2010 über das Atrium: "‘Die Leute haben uns damals die Kasse eingetreten‘, erinnerte sich Rechtsanwalt Theo Baltes, Sohn des 1967 verstorbenen gleichnamigen Trierer Filmpioniers und Atrium-Gründers, an die Anfangsjahre nach dem Start 1953. Der Vater betrieb in den ersten Jahren des Atriums, das auf den Bauplänen Nordstern-Kino hieß, noch ein weiteres Kino in Trier, das Römertor in der Simeonstraße. Hier wurden nach dem Krieg Filme für die Besatzer gezeigt.“