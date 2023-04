Das Leben in Listen Nostalgie zum Anschauen: Sieben ehemalige Kinos in der Region

Linde-Lichtspiele Gerolstein Direkt neben dem Hotel zur Linde befand sich das Linde-Lichtspiele in Gerolstein. Das Hotel hieß zunächst noch Gasthaus zur Linde und wurde 1900 durch Johann Baptist Crump eröffnet. Er soll wenige Jahre später auch das Kino in der Bahnhofsstraße in Betrieb genommen haben. Damals wurden neben Filmen auch noch Opern und Operetten aufgeführt. Als das Fernsehen in den 1960er-Jahren an Bedeutung gewann, hatten viele Kinos mit einem Besucherrückgang zu kämpfen. 1971 lief zum letzten Mal ein Film im Linde-Lichtspiele. Das Kino schloss für immer. (acn)