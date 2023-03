Fotostrecke Eifellicht schickt kompletten Sattelzug mit Hilfsgütern in die Ukraine

Eifellicht - Hilfe, die ankommt: ein kompletter Sattelzug für die Ukraine Ein Sattelzug an Hilfsgüter (HGT) für ein Militärhospital in Winnyzja/Ukraine wurde heute in Gerolstein verladen. (18 Pflege/Krankenbetten mit Zubehör, 15 Rollstühle, 30 Rollatoren, spezielle orthopädische Hilfen, Desinfektionsmittel, Behandlungsliege, Bettzeug, Männerkleidung und Matrazen)