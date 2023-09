Jazz Ein Feuerwerk des Latin-Jazz: Liza da Costa in Wittlich

Ein Feuerwerk des Latin-Jazz: Liza da Costa in Wittlich Liza da Costa war am Samstag Abend zu Gast bei den Eifel-Kulturtagen in Wittlich-Wengerohr. Ob mit sanfter Stimme oder doch lieber rauh, die Sängerin mit indisch-portugisischen Wurzeln verzauberte zusammen mit ihrer Band „Hotel Bossa Nova“ das Publikum. Das Ensemble gibt es bereits seit über 18 Jahren. In Wittlich gab es nun Stücke aus ihrem achten Album zu hören. Eine temperamentvolle Mischung aus jazzigen Spielarten, kombiniert mit Fado, Samba und natürlich dem Bossa Nova, dem Liza da Costa eine wundervoll eigene Note verleiht.