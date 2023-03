Aufbruchstimmung in Trier-West. Im Gneisenaubering ist der Rosa Block bereits ausgekernt und der Umbau der alten Reithalle zum Parkhaus habt begonnen. Die Arbeiten an der neuen Entlastungsstraße gehen voran. Wenig zu sehen ist noch auf dem ehemaligen Bahnausbesserungswerk. In der alten Jägerkaserne müssen die Hallen derweil für die neue Bebauung weichen.