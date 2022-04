Der Gladiatorenbecher ist ein besonderes Fundstück aus der römischen Siedlung Belginum bei Morbach. In der Sonderschau zu 20 Jahren Archäologiepark können ihn Besucher ab dem 23. April in virtueller Form ganz aus der Nähe betrachten: Auf dem Tablet ist rechts eine dunklere virtuelle 3D-Nachbildung des Bechers zu sehen, links das hellblaue Original in der Vitrine.