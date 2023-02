Wir beten um Frieden "Die Teilnahme am Friedensgebet in Gerolstein soll meinen Friedenswunsch für die Ukraine verdeutlichen. Unsere Städtepartnerschaft mit Digoin in Frankreich zeigt, dass das Bestreben nach Versöhnung und Freundschaft zwischen zwei ehemals verfeindeten Ländern möglich ist. Das könnte uns Kraft geben, uns weiter für das Ende des Krieges und ein friedliches Zusammenleben im europäischen Osten einzusetzen!" Evi Linnerth, Vorsitzende des Fördervereins der Städtepartnerschaften der Stadt Gerolstein