Die erste Proud-Nerd-Convention in Trier zog am Samstag viele Liebhaber von Mangas, Anime und Videospielen nach Trier. Fans konnten in ihrem eigenen Cosplay erscheinen. Auch Liebhaber von Nostalgie-Videospielen kamen auf ihre Kosten. "Ghostbusters" und "Zurück in die Zukunft" entführten zurück in die 1980er Jahre. Auch am Sonntag ist die Convention geöffnet.

Alles Wichtige zur Proud Nerd Convention in Trier