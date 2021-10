Die zahlreichen im Dom zu findenden Tierskulpturen haben in der Vergangenheit schon viele Kinder auf speziell konzipierten Führungen begeistert. Als Sahnehäubchen können dabei die hier abgebildeten Mäuse des Bildhauers Jochem Pechau von 1974 gelten, da sie regelmäßig Teil von Suchspielen sind. Wo sie sich befinden, soll an dieser Stelle nicht verraten sein. Nur so viel: Tatsächlich gibt es sogar eine Säule, an der eine Computermaus hängt. Doch die finden Sie besser ebenfalls selbst. Foto: David Kunz