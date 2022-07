EKT Sascha Korf, Minderlittgen Er galt als einer der besten Improvisations-Comedians Deutschlands. Sascha Korf zeigte am vergangenden Freitag in Minderlittgen mit seiner neuen Show „...denn er weiss nicht, was er tut“ warum das so ist. Vor rund 60 Zuschauern erzählte der Vollblutcomedian Anekdoten aus seinem Leben und war dabei auf der Suche nach dem ultimativen Glück.