Fotos Enten in Not: Rettungen in der Region Trier seit 2016

Mai/Juni 2022: Nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub entdecken die Bewohner einer Wohnung in Trier eine brütende Stockente in einem der Blumentöpfe auf ihrem Balkon. Der aber befindet sich in rund sieben Metern Höhe neben einer vielbefahrenen Straße ... (Foto: Die Stockente in ihrem Nest)