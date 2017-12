Ereignisse 2017 im Kreis Bernkastel-Wittlich

Bei einem Familiendrama ist in Wittlich Anfang Juni eine 48-jährige Frau in ihrer Wohnung erstochen worden. Mutmaßlicher Täter war der getrennt von ihr lebende Ehemann. Zuvor hatte es in der Wohnung der Frau nach den Ermittlungen der Polizei einen Streit gegeben, der offenbar eskaliert ist. weniger

Bei einem Familiendrama ist in Wittlich Anfang Juni eine 48-jährige Frau in ihrer Wohnung erstochen worden. Mutmaßlicher Täter war der getrennt von ihr lebende Ehemann. Zuvor hatte es in der Wohnung der Frau nach den Ermittlungen der Polizei einen Streit gegeben, der offenbar eskaliert ist.

Steiler Aufstieg in den Koch-Olymp : Sterne-Koch Thomas Schanz aus Piesport hat in diesem Jahr drei weitere wichtige Auszeichnungen eingeheimst: Der Feinschmecker, eine der führenden deutschen Gourmetzeitschriften, kürte sein 2001 gegründetes schanz.restaurant zum Restaurant des Jahres, im Bertelsmann Guide 2017 ist Schanz der Koch des Jahres. Der Gault Millau zeichnete ihn als „Aufsteiger des Jahres“ aus.

Unbekannte legen Fallen für Mountainbiker aus: Freizeitsportler und Radfahrer haben in der Nähe des Campingplatzes Massingsmühle in der Schalesbach bei Etgert hochgebogene Eisenteile mit Nägeln entdeckt. Dabei ist niemand zu Schaden gekommen, die Polizei konnte frühzeitig informiert werden.

Tour de Mark: Bereits zum 16. Mal ging der Erbeskopf-Marathon an den Start. Über 700 Montainbiker kamen schon früh morgens in den Hunsrück, um den Parcours bei brütender Hitze zu fahren. Über 100 Helfer packten mit an, um das Fahrrad-Event zu einem Erfolg zu machen. Sechs Verpflegungsstationen galt es zu besetzen und die Mountainbiker mit Wasser und Energie-Riegeln zu versorgen.

In den Nachtclub statt zur Bank: Im Nightclub Blockhaus bei Longkamp steht seit Anfang Mai ein Geldautomat. Das im Rotlicht-Millieu tätige Unternehmen begründet seine neue Dienstleistung mit der Schließung von Bankfilialen. Die Sparkasse Mittelmosel hatte im Februar 13 ihrer Standorte aufgegeben und dazu 15 Terminals abgebaut, an denen sich Einheimische und Touristen bislang per EC-Karte mit Bargeld versorgen konnten. Und auch die VR-Bank Hunsrück-Mosel hat zum 30. April drei ihrer Standorte mitsamt den Geldautomaten geschlossen.

Friedel Drautzburg ist wieder in Wittlich. Der ehemalige Besitzer des Berliner Kult-Lokals Ständige Vertretung hat, pünktlich zur Säubrennerkirmes, ein Geschäft in der Innenstadt eröffnet. Darin verkauft er ungewöhnliche Kopfbedeckungen – Mützen und Hüte aus alten Kaffeesäcken.

Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Trier hat im Juli einen Mann zu vier Jahren Haft verurteilt, der zuletzt mit seiner damaligen Lebensgefährtin in Salmtal gelebt hatte. Der Angeklagte hatte laut Urteil vorsätzlich mit seinem Auto auf der Autobahn in Luxemburg das Fahrzeug gerammt, in dem seine Ex-Freundin als Beifahrerin unterwegs war und das von ihrem neuen Partner gesteuert wurde. Zudem sah es die Kammer als erwiesen an, dass der Mann seine ehemalige Lebensgefährtin mehrfach bedroht und auch körperlich verletzt hat. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn seit kurzem ist klar: Der Prozess muss neu aufgerollt werden. Der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat das Urteil teilweise aufgehoben.