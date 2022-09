Erntedankumzug Niersbach Tausende Schaulustige säumten am Sonntag Nachmittag die Straßen in Niersbach und Greverath beim traditionellen Erntedankumzug, der nur alle drei Jahre stattfindet. Zu sehen gab es viel, denn zum 31. Umzug beteiligten sich insgesamt 10 Wagen und sechs in Trachten und Uniformen gekleidete Fußgruppen mit allerlei selbstgestalteten Motiven. Mit dabei war u.a. ein Motivwagen, der anschaulich die traditionelle handwerkliche Fertigung von Holzrechen präsentierte. Entlang der Umzugsstrecke durch Niersbach freuten sich die Gäste aber auch über allerlei Köstlichkeiten wie Kuchen und Obst in fester oder gebrannter Form. Ein buntes Festprogramm an der Mehrzweckhalle in Niersbach rundete die Traditionsveranstaltung ab.