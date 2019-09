"Leben und Arbeiten anno dazumal" war das Motto des diesjährigen Erntedankumzugs in Rockeskyll am Sonntag. Mit 14 prächtig geschmückten Wagen, die das Dorfleben der vergangenen Jahrzehnte zeigten, reisten die rund 600 Besucher des Umzugs in die Vergangenheit.