Eröffnung Jugendzentrum Schweich Das neue Jugenzentrum "Holzhaus" in Schweich wurde am Samstag feierlich Eröffnet. Es bietet Kindern und Jugendlichen zahlreiche Angebote der Freizeitgestaltung. Rund 1 Million Euro investierten Stadt und Verbandsgemeinde in den Kauf und Ausbau des Gebäudes.