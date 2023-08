Fotostrecke „Et läuft“ in Leiwen – Krönung der neuen Weinkönigin

Viktoria I. ist neue Weinkönigin von Leiwen Die neue Leiwener Weinkönigin heißt Viktoria I. Gekrönt wurde sie von der amtierenden Moselprinzessin Kirsten. Neue Prinzessinnen in Leiwen sind Emma Jostock und Luisa Wiersch. Rund 2500 Gäste besuchten am Samstagabend eines der größten Zeltfeste an der Mosel, um der Krönung beizuwohnen. „Et läuft der Wein, et läuft das Fest“, stellte Joachim Hagen, Vorsitzender der Festgemeinschaft am Abend fest. Nicht nur, dass Viktoria Molitor zur neuen Weinkönigin inthronisiert wurde, nein, die bekannte Winzerkapelle Leiwen konnte im Laufe des Abends noch 22 weitere Follower auf Instagram hinzugewinnen und somit die magische Zahl von 2000 erzielen, ist damit beliebtester Musikverein Deutschlands. Auftritte der Winzerkapelle Leiwen, des Männergesangvereins und der Winzertanzgruppe sorgten für ein kurzweiliges und unterhaltsames Programm. Auf dem Foto: Moselprinzessin Kirsten krönt Viktoria Molitor.