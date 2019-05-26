Europa- und Kommunalwahl: Auszählung in der Trierer Europahalle Europa- und Kommunalwahl: Auszählung in der Trierer Europahalle Foto: Friedemann Vetter Europa- und Kommunalwahl , Stadt Trier Europahalle. Auszählung in der Europahalle. Europa- und Kommunalwahl: Auszählung in der Trierer Europahalle Foto: Friedemann Vetter Europa- und Kommunalwahl , Stadt Trier Europahalle. Auszählung in der Europahalle. Europa- und Kommunalwahl: Auszählung in der Trierer Europahalle Foto: Friedemann Vetter Europa- und Kommunalwahl , Stadt Trier Europahalle. Auszählung in der Europahalle. Europa- und Kommunalwahl: Auszählung in der Trierer Europahalle Foto: Friedemann Vetter Europa- und Kommunalwahl , Stadt Trier Europahalle. Auszählung in der Europahalle. Europa- und Kommunalwahl: Auszählung in der Trierer Europahalle Foto: Friedemann Vetter Europa- und Kommunalwahl , Stadt Trier Europahalle. Auszählung in der Europahalle. Europa- und Kommunalwahl: Auszählung in der Trierer Europahalle Foto: Friedemann Vetter Europa- und Kommunalwahl , Stadt Trier Europahalle. Auszählung in der Europahalle. Europa- und Kommunalwahl: Auszählung in der Trierer Europahalle Foto: Friedemann Vetter Europa- und Kommunalwahl , Stadt Trier Europahalle. Auszählung in der Europahalle. Europa- und Kommunalwahl: Auszählung in der Trierer Europahalle Foto: Friedemann Vetter Europa- und Kommunalwahl , Stadt Trier Europahalle. Auszählung in der Europahalle. Europa- und Kommunalwahl: Auszählung in der Trierer Europahalle Foto: Friedemann Vetter Europa- und Kommunalwahl , Stadt Trier Europahalle. Auszählung in der Europahalle. Auch interessant Fotos : Europa- und Kommunalwahl, Auszählung im Kreishaus Götz Alsmann in der Europahalle Fotos : Aufbruch Geldautomat Salmtal Fotos : Prominente Tote des Jahres 2019 zurück weiter