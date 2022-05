Hinter den geleerten Sektgläsern schlägt die Begeisterung hohe Wellen, als der "Meister" endlich seinen langersehnten Auftritt hat. Als neunter Interpret brachte er via Live-Übertragung die Fans in Trier mit seinem Beitrag "piep, piep piep Guildo hat euch lieb" zum kochen. Am Abend startete in der Europahalle eine "Guildo Horn-Fete", an der 2000 Fans via Großbildleinwand den Grand Prix d'Eurovision in Birmingham live verfolgen konnten.