Musik Eward Simoni entführt in der Wallfahrtskirche Klausen in die Welt der Panflöte

Musik für die Seele Die präsentierte Europas erfolgreichster Panflötist Edward Simoni am Freitagabend im Rahmen von „Kultur in der Wallfahrtskirche“ in Klausen. "Der Magier der Panflöte" lobte die fantastische Akustik der hohen Wallfahrtskirche, die er mit seiner einfühlsamen und ausdrucksvollen Musik ausfüllte. Rund 200 Besucher erlebten einen Künstler zum Anfassen, der sich auch gerne unter das Publikum mischte und zweieinhalb Stunden lang seine Fans verzauberte. In Klausen präsentierte er im Rahmen seiner „30 Jahre Jubiläumstournee“ eine bunte „Weltreise der Melodien“, die er am Schluss mit Zugabewünschen abrundete.