Mai

Schluss mit Telefonieren am Steuer - Ab heute ist der „Handyblitzer“ in der Region Trier im Einsatz: Die rheinland-pfälzische Polizei will Handysünder am Steuer künftig besser überwachen - mit einem innovativen System aus den Niederlanden. Am 1. Juni startet das Modellprojekt.

Im Mai war das der Artikel, der bei Facebook am kontroversesten diskutiert wurde.