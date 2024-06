Kinderhospiz Die Fackel des Kinder-Lebens-Laufs erreicht Trier

Über 7000 Kilometer weit wird die Engels-Fackel beim Kinder-Lebens-Lauf von Hand zu Hand gereicht. In der Region landete die Fackel mit einem kleinen Sportflugzeug auf dem Föhrenen Flugplatz, wo sie von einem Team des Verein nestwärm, e.V. begrüßt wurde und ihre Rundreise zu Firmen in der Region sowie zur Boutique Léa Linster in das benachbarte Luxemburg antrat. Auf dem Petrisberg wurde sie dann an betreute Menschen von der Lebenshilfe Saarbrücken weitergereicht.