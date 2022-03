Verzichtet hab‘ ich jetzt lange genug

Ich esse gerne Fleisch. Ich trinke auch gerne Alkohol. Ab und an rauche ich auch mal gerne eine. Vielleicht (wobei, zumindest bei Bier und Kippe sehr wahrscheinlich) wäre es gesünder, 40 Tage auf all das zu verzichten. Aber gerade will ich das einfach nicht.

Gerade will ich das tun, worauf ich Lust habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich während der Pandemie weniger Fleisch, Fluppen oder Flaschen zu mir genommen habe – oh Gott, in dieser Zeitung wäre noch nie mehr gelogen worden. Aber: Auch wenn ich nicht vorhabe mich täglich mit Fleisch vollzustopfen, die Lunge wegzuquarzen oder zu betrinken – ich würde gerade einfach gerne das tun, was ich will. Und das bedeutet: Wenn ich unterwegs bin nicht denken: „Jetzt aber nur Cola Zero, ist ja Fastenzeit“, oder im Restaurant deswegen auf das saftige Rumpsteak verzichten.

Fasten bedeutet Verzicht. Und davon hatte ich in den vergangenen zwei Jahren genug.

⇥Christian Thome