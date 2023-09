So war das Federweißerfest in Wittlich Am Wochenende umrahmte das Federweißerfest auf dem Platz an der Lieser den verkaufsoffenen Sonntag. Die sonnigen Spätsommertage boten reichlich Gelegenheit bei Live-Musik in gemütlicher Atmosphäre das milchig-trübe Getränk zu verkosten.