Wein Feierlicher Krönungsabend mit neuen Klüsserather Weinhoheiten

Sophie I. neue Klüsserather Weinkönigin „Macht was draus aus euren Talenten“, diesen Tipp gab Verbandsbürgermeisterin Christiane Horsch den neuen Klüsserather Weinhoheiten mit auf den Weg. Unter begeistertem Applaus der vielen Zuschauer hatte Amtsvorgängerin Lea I. der neuen Weinkönigin Sophie I. die Krone aufs Haupt gesetzt. Gemeinsam mit ihren beiden Weinprinzessinnen Melina und Angelina wird sie den Weinort Klüsserath nun ein Jahr lang repräsentieren. Die festliche Krönung am Freitagabend war Auftakt des dreitägigen Weinfestes am Festplatz an der Mosel.