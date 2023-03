Die Theatergruppe der Fischer Traumtänzer hat am Samstagabend in der ausverkauften Saarburger Stadthalle den 520 begeisterten Zuschauern mit ihrem nostalgischen Schwank „Der Meisterboxer“ eine große Schau geliefert. Ganz im Stil des Millowitsch- oder Ohnsorg-Theaters und zudem in Mundart ließen es die Akteure krachen und überzeichneten nach Herzenslust.